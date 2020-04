Zámek Velké Březno patří v rámci celého Národního památkového ústavu k šestému nejoblíbenějšímu místu k pořádání svateb. Do konce června se jich tu mělo konat devatenáct.

„Je však běžné, že velká část svateb se objednává až v průběhu roku. Pokud by nepřišla epidemie a s ní spojená omezení, objednaných svateb by zcela určitě bylo více,“ vysvětluje kastelán zámku Miloš Musil.

Všechny dubnové termíny se musely zrušit, stejný osud zřejmě čeká i ty květnové. „Červnové svatby zatím většinou vyčkávají. Snoubenci se s matrikou většinou domlouvají na přesunu termínu na podzim či na příští rok,“ říká kastelán. Některé nevěsty jsou v jiném stavu a na podzim už budou mít jiné starosti. Příjmy ze svateb tvoří podle kastelána Musila asi patnáct procent všech tržeb zámku.

Sňatek je od pondělí 20. dubna možný uspořádat o deseti lidech, včetně matrikářky a oddávajícího. Snoubenci nemusejí mít roušku. To ale neplatí pro zbytek svatebčanů, kteří musí dodržovat odstup. Na obřadu mezi podpisem svatebčanů a svědků je nutné i vydezinfikovat psací pero. Opatření je takto nastavené do 8. června, kdy by se mohl počet svatebčanů navýšit na padesát. Podle majitelky ústeckého svatebního salonu Tery Stanislavy Dome Varvažovské je to pro většinu nevěst pozdě a stále v rozporu s jejich představami.

„Nevěsty přišly o možnost mít svatbu v magické datum 6. 6. a svatbu zkrátka za těchto podmínek nechtějí,“ říká podnikatelka. Velká část nevěst považuje svatbu maximálně do padesáti lidí za mikrosvatbu. „Svatby se jednoduše ruší, přehazují na příští rok. A to i když by počet svatebčanů třeba vyhovoval. Nevěsty myslí na starší členy rodiny, kteří na svatbě být musí, nechtějí je ale ohrozit,“ poznamenává Varvažovská.

Nevěsty, které se rozhodly svatbu uspořádat v bezpečnostním režimu, pak podle ní „rozpouštějí“ našetřené peníze na velkou svatbu v praktických věcech. „Říkají, že dají peníze třeba na fasádu,“ dodává majitelka svatebního salonu.

Pro ženicha Pavla Mareše půjdou tyto úspory na splnění životního snu. „Snoubenka malou svatbu obrečela, uděláme ji nakonec jen se svědky a oslavu, až se to všechno zklidní. Ale svolila, abych si za ušetřené peníze koupil motorku. Věřím, že jí to dokážu i pak vynahradit,“ uzavírá Mareš.

Snoubenci, kteří chtějí stihnout datum 6. 6., ale ještě mají šanci. Vznikla totiž petice, která požaduje povolení větších svateb už od samotného začátku června. Tento návrh bude řešit vláda.