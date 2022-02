„Před Hoštejnem do kabiny přišel vlakvedoucí s tím, že ve třetím vagónu sedí člověk, který se pořezal nožem na krku. Kolem něj je krev a říká, ať si ho nikdo nevšímá, že chce v klidu umřít,“ popsal Ivo Valášek začátek dramatu, ke kterému došlo cestou z Prahy do Ostravy.

V lesnatých kopcích mezi Lanškrounem a Zábřehem nebyl v údolí Moravské Sázavy mobilní signál, událost proto oznámil vysílačkou dispečerovi v Přerově. „Řekl jsem mu, že zastavím v Zábřehu a aby tam byla policie a sanitka,“ přiblížil Valášek.

Pobodaný muž v pendolinu: Ke konfliktu nedošlo kvůli roušce, uvedla policie

Na zmíněném nádraží cestující ze soupravy vystoupili a policisté vyjednávali s mužem. Naštěstí nebyl agresivní, chtěl ublížit jen sám sobě. To také učinil, bodl se do hrudníku a ve vážném stavu skončil v nemocnici. „Cestující z Pendolina pokračovali v cestě dalšími dvěma spoji,“ popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Ivo Valášek do Bohumína převezl prázdnou soupravu.

Pro zkušeného strojvedoucího to nebylo jediné drama, které v kabině Pendolina zažil. V květnu 2018 mu na železničním přejezdu u Pňovan na Plzeňsku vjelo do cesty auto. „Jel jsem 140 kilometrů v hodině, naměřili mi brzdnou dráhu 466 metrů. Když jsem doběhl celý udýchaný ten půl kilometru zpátky na přejezd, viděl jsem tam totálně rozflákaný auto. Byl to bavorák. Vedle stála paní a řekla, že jí nic není a že můžu jet dál. Samozřejmě jsem nemohl jet dál, vše se muselo vyšetřit. Dojel jsem pak do nejbližší zastávky, cestující si přestoupili do jiného rychlíku. Na Pendolinu byla škoda osm set tisíc a já se se soupravou komplikovaně dobelhal do Prahy. Té paní se jako zázrakem nic nestalo,“ vzpomněl.

Nezbytná opatrnost

V této souvislosti upozorňuje, že by řidiči měli být na železničních přejezdech obzvlášť opatrní. A i když bliká „jen“ červené světlo a závory jsou ještě nahoře, na něj v žádném případě nevjíždět. Souprava Pendolina někde uhání 160 kilometrů v hodině, k podobným rychlostem se blíží vlaky i jiných dopravců. Svištící soupravy jsou na přejezdu po pádu závor za několik málo sekund. „Pokud se někomu stane, že vjede na přejezd a spadnou před ním závory, musí okamžitě pryč,“ varoval.

Cestující ve vlaku Pendolino vyhrožoval sebevraždou. Nakonec se bodl do hrudníku

V takovém případě si řidič musí zachovat chladnou hlavu. Nejlepším řešením je rozjet se s autem a závoru prostě prorazit. „Škoda je oproti tomu, co by se jinak mohlo stát, malá,“ vysvětlil Ivo Valášek, který je strojvůdcem od roku 1984. „Lidé by měli být na přejezdech opatrní,“ řekl.

Ví, o čem mluví. V pátek 30. června roku 2000, když jel motorákem z Postoloprt do Žatce, mu ve Tvršicích vjelo přímo do cesty osobní auto. Řidič zřejmě přehlédl výstražná červená světla. V autě jeli tři muži. Jeden zemřel hned, druhý, který řídil, po několika hodinách v žatecké nemocnici.