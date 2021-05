První petici sepsali obyvatelé Drahanovic na Olomoucku už loni v červenci. Hluk v místních lokalitách Blata a Za Kapličkou se zvýšil poté, co do obce začaly jezdit vlaky Stadler. Vozy měly i při dlouhém stání ve stanici zapnuté agregáty motorových jednotek, což v denních i nočních hodinách rušilo obyvatele domů vzdálených jen pár desítek metrů od nádraží.

Petici tehdy podepsalo přes šest desítek místních občanů, mezi nimi také František Navrátil.

„Po té petici se to trochu zlepšilo, ale jen v noci. Už před čtvrtou hodinou ranní vlak zase dlouho dopředu hlučí, než se vůbec rozjede. Samozřejmě to probudí lidi v okolí nádraží. Přes den, když přijede vlak z Olomouce, stojí tam hodinu v kuse a celou dobu vydává hrozný hluk, nedá se to vydržet. Ptal jsem se mašinfírů, proč z toho jde pořád takový randál a prý to nesmí kvůli vypnout. Nejhorší je to v létě, když má člověk otevřená okna,“ přiblížil.

Zároveň si pochvaloval, jak si místní od hluku alespoň na pár dní odpočinuli díky výluce. „V obci bylo po tu dobu nádherné ticho a klid, to je pro nás doslova malý zázrak. Staré vlaky nikdy tak slyšet nebyly, ty nové vydávají hrozný randál. Nedá se v tom žít. Řešením by bylo vozy Stadler stáhnout z této trati alespoň pro období letních měsíců,“ poznamenal petent.

Dvě hodiny hučení

Na vedení obce se v těchto dnech dál obracejí lidé žijící v okolí drahanovického nádraží a žádají, aby přetrvávající problém řešila.

„Soupravy Stadler jsou bohužel velice hlučné, se starými soupravami problémy nebyly. Loni v létě a na podzim jsme petici řešili s hejtmanstvím a s hygienickou stanicí. Předpokládali jsme, že se soupravy budou přepínat na přípojné místo a hluk se sníží. Bohužel se ukazuje, že to stále není vyřešeno tak, aby byly obě strany sporu spokojené,“ sdělil drahanovický starosta Tomáš Kröner.

Petici kvůli hluku už dříve sepsali také v Senici na Hané, situace se tam pak výrazně zlepšila. Hlavně díky tomu, že vlak nestojí přímo na nádraží, ale popojede po stejné koleji o přibližně 200 metrů blíže k Náměšti na Hané.

„Vlak se teď vypíná a zastavuje před přejezdem, takže už to tak neslyšíme. Dřív to bylo hrozné, hučelo to tady dvě hodiny v kuse a nedalo se to vydržet ani doma při zavřených oknech. Jsme rádi, že se to u nás zlepšilo i v noci,“ popsal místní obyvatel Milan Vrzal.

Nové nařízení pro strojvůdce

Hejtmanství se peticemi z obou obcí zabývalo a dopravce - České dráhy pak zpracovaly nařízení pro odstavení motorových jednotek, které ve stanici čekají déle než 40 minut.

Po příjezdu vlaku na nádraží totiž ještě probíhají po dobu asi 15 minut technologické úkony nutné pro zastavení chodu spalovacího motoru. Před pravidelným odjezdem vlaku tyto úkony „zaberou“ 10 až 15 minut.

Při odstavení nebo přistavení vozidla je musí strojvedoucí připojit k externímu zdroji napájení a zajistit takzvané dochlazení spalovacího motoru, což trvá přibližně pět minut. Vypíná se také klimatizace či topení a uzavírají nebo otevírají se hlavní vzduchojemy.

„S ohledem na aktuální klimatické podmínky je zároveň stanovena priorita pro zajištění řádné teplotní pohody ve vlakové soupravě i za předpokladu nedodržení výše uvedených opatření. Ke snížení hlučnosti tak může docházet opravdu až při odstavení vozidla na čtyřicet a více minut. Vypnutí a zapnutí spalovacího motoru navíc zásadně zkracuje dobu, po kterou je hlučnost snížena,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Měření hluku

Hejtmanství se v loňském roce zabývalo také tím, zda nedochází k překročení limitů hluku. „V návaznosti na stížnosti i z jiných lokalit Olomouckého kraje nechal dopravce v provést srovnávací hlukovou studii. Ze závěru studie vyplývá, že nebyl zjištěn významnější rozdíl v ekvivalentních hladinách akustického tlaku při průjezdu souprav. Rozdíl je pouze ve spektrálním složení,“ citovala stanovisko z hlukové studie mluvčí kraje.

Kvůli přetrvávajícím stížnostem drahanovických občanů se vedení obce v nejbližší době obrátí na hygienickou stanici. „Hluk z nádraží občany nejvíce obtěžuje během letních nocí, kdy musejí mít otevřená okna, to se pak bohužel nevyspí. Místní se na nás kvůli tomuto problému obracejí opakovaně i v průběhu roku. Hluk jim vadí také v zimním období. Pokusíme se proto s hygieniky najít nějaké řešení a domluvit se na dalším postupu,“ dodal starosta Tomáš Kröner.

Komplikace se stadlery



Dvanáct použitých jednotek řady 646 výrobce Stadler Pankow pro Olomoucký kraj pořídily České dráhy v Německu. Ačkoliv měly původně vyjet na koleje v barvách národního dopravce už v prosinci 2019, jejich nasazení se zkomplikovalo. Do tendru na opravu a modernizaci německých vlaků se tehdy nikdo nepřihlásil. Čtyři jednotky ČD nakonec "zrepasovaly" pro provoz vlastními silami ve svém depu, poprvé se cestující svezli stadlerem na trati Olomouc - Drahanovice v únoru 2020.



Vlaková jednotka Stadler Pankow Českých drahZdroj: Deník/František BergerVšech dvanáct jednotek nyní čeká modernizace, ČD se nakonec podařilo najít dodavatele. Vylepšení vlaků bude postupně probíhat ve slovenské společnosti ZOŠ Zvolen. První zmodernizované stadlery by měly na trať vyjet ve druhé polovině tohoto roku.



Hledání firmy na modernizaci, ale nebyla jediná komplikace, která nasazení stadlerů v Olomouckém kraji provázela. Cestující v některých stanicích se potýkali s problémy s nastupováním a vystupováním - hrana nástupiště byla totiž od podlahy vlaku příliš vysoko, někde vystupujícho čekala až půlmetrová "díra". Na trati 309 z Olomouce do Drahanovic tak bylo rozhodnuto o úpravě hned sedmi stanic pro lepší nástupování a vystupování ze stadlerů.



(kof, tau)