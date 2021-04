Část veřejnosti krok nemocnice haní, druhá naopak velebí. „Plastika je krásná. Zaslouží si však větší cit pro její krásu vizuálním dokončením celkového vzhledu místa. Je to jakoby nedokončené,“ zmínila například Hana Holá. Někteří se pozastavují nad umístěním na chodníku, jiní v souvislosti s uměním připomínají, že by NsP měla spíš opravit zábradlí nebo parkoviště. Kritici také zmiňují, že plastika je podobná té před libereckou radnicí či na nádvoří zákupského zámku. „Tato plastika stejně jako ostatní díla nestála nemocnici ani korunu,“ vzkázal generální ředitel NsP Pavel Marek. Vyvrátil tak dohady o statisících korun za toto umělecké dílo.

Českolipská nemocnice byla už po svém otevření v roce 1981 vyzdobena řadou výtvarných prací tehdejších umělců. Jednalo se větší či menší plastiky, reliéfy a velkoformátové malby. Nyní přibývají další unikáty. Od konce roku 2019 dominuje prostoru před hlavním vstupem do nemocniční budovy skulptura „Skleněný strom“, která také vznikla ve studiu uměleckého skláře Jiřího Pačinka. Donátorem tohoto díla byla akciová společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, která zásobuje nemocnici zdravotnickým materiálem.

Při vstupu do druhého patra budovy polikliniky lidé zase míjí plastiku „Křišťálový oheň“, kterou vyrobila firma Preciosa Lighting podle návrhu designérky Adély Krejčové Hradecké. Instalace v sobě kombinuje odstíny jantarové barvy připomínající plameny a čiré křišťálové komponenty, které znázorňují kyslík.

Důležité maličkosti

Nejnovějším přírůstkem je právě modrá plastika „Levandel“. „Jela jsem kolem ní na koloběžce na testy a také mě potěšila a překvapila,“ zapojila se Markéta Červinková, krajská zastupitelka z České Lípy. Jak zdůraznila, i v tomto případě jde o důležité maličkosti: „Umění ve veřejném prostoru má pořád velkou váhu!“ V souvislosti s tím připomněla, že před rokem a půl vydali českolipští autoři Michal Panáček, Tomáš Vlček, Filip Švácha a Michal Rádl knihu „Ztracené květy“, která se stala knihou roku Libereckého kraje 2020. Věnuje se právě plastikám a uměleckým dílům 20. století a nevynechává ani původní výtvarná díla v nemocnici.

Plastiku oceňuje i Irena Vránová. „Líbí se mi moc. Děti na chvilku zapomenou, že jdou k doktorovi. Vždyť to k této sklářské oblasti patří… A ten skleněný strom před nemocnicí je nádherný,“ zmínila.

Něco jiného si ale myslí Tereza Šimonová, jejíž názor kvitovalo poměrně hodně sympatizantů. Šimonová nechápe, co má výtvor před dětským pavilonem NsP dětem říci. „Pro mě, dospělou, to je jen studený a nevkusný kus skla. Jestli nemocnice potřebovala někam narvat peníze, měla je využít smysluplněji a nechat udělat aspoň takový výtvor, který by něco znamenal pro dětskou dušičku a hlavičku. Mnohem raději bych tam viděla ztvárnění například Krtečka, Křemílka a Vochomůrky a podobné,“ prohlásila Českolipanka.

Diskutující Marie Prokopová zase na Facebooku soudila: „Je to ošklivé. Místo je nevhodné. Neumím si představit, kam by se to hodilo. Brzy do toho někdo kopne. Možná nějaký nevidomý, možná dítě. Děti už jsou takové…“