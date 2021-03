Obrovská rána, plameny, tlaková vlna, dým, trosky létající na padesát metrů daleko. Tak vypadalo středeční probuzení nemalé části ostravského sídliště Hrabůvka.

Zásah hasičů po výbuchu v Ostravě-Hrabůvce na ulici Provaznická. | Video: Tomáš Bohumínský

Ve tři ráno se do ulice Provaznická 906 začali sjíždět hasiči a záchranáři. A měli co dělat. Z domu vyvedli po schodišti tři lidi s kyslíkovými maskami a dalšího člověka zachraňovali za pomocí vysokozdvižné plošiny. Ven muselo i šestatřicet sousedů z dalších tří vchodů bloku (ti se do domácností vrátili až za bílého dne)