Muž z Klatovska si vyzvedl výplatu. Jenže peněženku, ve které měl téměř 32 tisíc korun, zapomněl na kapotě auta. Rozjel se a „šrajtofli“ pochopitelně ztratil, z auta spadla na kruhovém objezdu v klatovské Plánické ulici. Zapomnětlivec měl ale štěstí. Peněženku našel bezmála sedmdesátiletý senior, který ji okamžitě odnesl na městskou policii. Během krátké doby tak měl majitel peníze zpět.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„To by udělal každý, beru to jako samozřejmost. Já spíš nechápu, že se najde někdo, kdo nález neodevzdá. Asi jsem holt stará škola,“ smál se poctivý nálezce, který chtěl zůstat v anonymitě. Deníku řekl, že mu velkou radost udělalo, že se podařilo majitele velmi rychle vypátrat. A že mu to coby nálezci městská policie ihned dala vědět.