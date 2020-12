Dětské domovy v regionu potřebují pomoc. Žádají dárce o notebooky, aby jejich svěřenci bez rodiny nepřišli i o vzdělání.

V dětském domově v Litoměřicích mají problém děti s distanční výukou, mají totiž zastaralé počítače, které jsou pomalé. | Foto: Deník / Karel Pech

Nevypínejte počítač, pracuje se na aktualizacích. Tahle otravná zpráva právě visí na notebooku před jedním ze svěřenců litoměřického dětského domova. A na obrazovce je hodně dlouho! Školák by už už mohl pracovat na úkolech, které mu teď zadávají učitelé na dálku. Ale nedá se svítit. Musí čekat, až dochroustá starý a pomalý počítač, kterému by to slušelo spíš na smetišti než na stole.