Na obchvatu Plzně se neplatí od roku 2017, poplatky tehdy zrušilo ministerstvo dopravy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Michal Vozobule Deníku řekl, že město Plzeň zatím o zpoplatnění 22 kilometrů dlouhého úseku oficiálně nejednalo.

„Předpokládám ale, že diskuze proběhne. Nicméně zatím nemám veškerá potřebná data k tomu, abych mohl říci, jaký vliv to na dopravu v Plzni bude mít,“ reagoval na dotaz náměstek s tím, že stěžejní budou data o intenzitě dopravy.

„Chápu, že pokud chceme mít kvalitní infrastrukturu, musíme na ni vynaložit peníze,“ uvedl Vozobule.

Náměstek zdůraznil, že v současné době je pro Plzeň důležitý východní a západní okruh, který má na dopravu zásadní dopad.

Přehodnocení výjimek

Na dotaz deníku Zdopravy.cz uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, že podle nových regulí dojde v průběhu roku 2022 k přehodnocení všech v současné době platných výjimek ze zpoplatnění. Systém v současnosti není jednotný a podle ministerstva je potřeba „vnést do výjimek řád a stabilitu na delší časové období“.

„Ať už jsou dosavadní argumenty pro a proti zpoplatnění jakékoli, je potřeba v tom udělat pořádek, neboť v dosavadním přístupu nechceme pokračovat,“ sdělil Jemelka.

Podle ministerstva je ale zatím předčasné uvádět principy, z nichž výsledné hodnocení vzejde.

„Cílem naší současné snahy je dospět do stavu, kdy řidiči budou obecně šířeji akceptovat to, že je normální za užití dálnice, stejně jako za jakékoli zboží či službu, platit,“ řekl mluvčí. Upozornil také na to, že cena dálničních známek se za posledních deset let nezměnila. Navzdory inflaci zůstává na 1 500 korunách ročně. Ministerstvo chce proto ceny zvýšit.

