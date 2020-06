Už několik měsíců trápí obyvatele okrajové části Milovic kolem ulice Lesní stádo divokých prasat. Zvířata se odváží i do ulic mezi domy a auta. Město ve spolupráci se správcem lesů se snaží odstřelem pohyb zvířat regulovat a vytlačit tak stádo z míst obývaných lidmi. Radnice opět vyzývá místní, aby zejména po setmění nechodili na místa hraničící s lesem a nevenčili tam psy. Vystavují se tím nebezpečí.

Nepříliš kvalitní snímky dokumentují pohyb divokých prasat v bezprostřední blízkosti obydlí a aut v lesní ulici v Milovicích. | Foto: FB města

Upozornění zveřejnilo vedení města i na svých stránkách a sociální síti. „V ulici Lesní provádí i nadále lesní správce po setmění průběžně lov prasat za účelem vytlačení černé zvěře dál do lesa, to znamená, že v lese se střílí. Z hlediska bezpečnosti není přípustné, aby černá zvěř chodila po sídlišti, kolem vchodů bytových domů i na kraji lesa přímo u silnice, a to nejen večer. Stádo ztrácí přirozenou plachost a pohybuje se zde i během dne,“ upozorňují zástupci radnice. A důrazně po místních žádají, aby na daná místa večer nechodili. „Znovu vás tedy důrazně prosíme, nechoďte lesem ani poblíž lesa po setmění a už vůbec ne se psy,“ píše se na stránkách města.