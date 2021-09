Poté, co byl obviněn z dalšího protiprávního jednání, kdy šlo opět o převod vozu, na radnici skončil. Padáka dostat nemohl, neboť vedení města musí ctít presumpci neviny, ale obě strany se dohodly na tom, že odejde.

„Skončil minulý týden,“ potvrdil Deníku tajemník klatovské radnice Milan Jarošík. Kdo byl iniciátorem dohody, nechtěl komentovat, přiznal jen, že roli sehrálo, že muž je trestně stíhán již ve dvou věcech souvisejících s prací úředníka.

Prvního provinění proti zákonu se měl Anton K. dopustit v květnu 2019. Tehdy podle obžaloby úmyslně v registru silničních vozidel a duplikátu technického průkazu vyznačil převod vozu z původního vlastníka, leasingové společnosti, a z původního provozovatele (Davida Limberského) na nového vlastníka a provozovatele, společnost obchodující s auty.

Anton K. tak učinil, ač mu ze strany žadatele o převod Xhelala M., Srba žijícího na Klatovsku, nebyla předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem od původního vlastníka vozidla. Stejně tak vytvořil duplikát technického průkazu vozu Bentley, ač neměl zmocnění vlastníka nebo provozovatele.

Anton K. na policie nezatloukal a přiznal, že vozidlo převedl, ač věděl, že nemá k dispozici potřebné listiny. Hájil se tím, že uvěřil slibu Xhelala M., že mu potřebné listiny dodá. Odmítl, že by za převod dostal odměnu. Za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až pět let vězení, navíc zřejmě bude muset sáhnout hluboko do kapsy, bývalý reprezentant podle informací Deníku žádá náhradu škody ve výši překračující 1,1 milionu korun.

Další stíhání

Klatovští policisté nyní ukončili prověřování jiného převodu vozidla v podání Antona K. Jednal podle nich protiprávně, a tak byl opět obviněn ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby.

„V březnu 2018 jako zaměstnanec úřadu umožnil neoprávněný převod vozidla z leasingové společnosti a tehdejšího provozovatele, firmy se sídlem v Plzni, na nového vlastníka z Klatovska. Ze strany žadatele nebyla předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem od předešlého vlastníka. Muž porušil svoji pravomoc a jeho protiprávním jednáním byl změněn vlastník a provozovatel vozidla ve prospěch další osoby a leasingové společnosti vznikla škoda,“ popsala Dana Ladmanová z klatovské policie.

Zatímco po zahájení prvního trestního stíhání muž dále působil jako úředník, nyní již na radnici skončil.