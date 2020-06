„Pořád se to opakuje. Má to dva důvody. Tím prvním je hospodaření zemědělců na kopci nad městem,“ říká novoměstský starosta Michal Šmarda.

Tento problém se táhne už nějakou dobu. Už jste se zemědělci mluvili a vysvětlili jim, jaké má jejich hospodaření následky?

Už jsme je kontaktovali, měli jsme i několik společných jednání. Potřebujeme je donutit, aby respektovali, že se změnilo klima a přívalové deště budou čím dál častější.

A druhý důvod záplav na Žďárské ulici?

Tím je kapacita tamní kanalizace. Musíme ji navýšit a zajistit odtok dešťové vody do Bobrůvky, která tam teče. Ale situace v této lokalitě je poměrně komplikovaná.

V jakém smyslu?

Není kam umístit širší kanál, všude jsou sítě. A vede tam i krajská silnice.

Meteorologové hlásí další deště, jste na to připraveni?

Lidé, kteří tam bydlí, připraveni jsou. Už to nezpůsobuje takové škody jako v minulosti, protože sami zrealizovali protipovodňová opatření. Za to jim děkuji a velmi to oceňuji. A připraveno je i město. Ve Žďárské ulici jsou víka od kanálů uvolněná, aby byli hasiči velmi rychle schopní reagovat. Pokud se ale nepodaří navýšit kapacitu kanalizace, tak tam budou pořád hrozit záplavy.

V jakém časovém horizontu by se mohlo podařit navýšit kapacitu tamní kanalizace?

Musíme s tím něco udělat co nejdříve, ale nejprve je nutné to naprojektovat, připravit a domluvit se všemi správci sítí. Budu trvat na tom, abychom to udělali letos na podzim, nejpozději příští rok na jaře.