„Přestalo pršet, toky postupně klesají a po konzultaci jsme se rozhodli, že nebudeme vyhlašovat stav nebezpečí. Současnou povodňovou situaci, která je především na území Raspenavy a Černous, jsme schopni zvládnout dostupnými prostředky, které jsou na místě k dispozici. Pevně věřím, že avizovaný déšť během dnešní noci nakonec nebude tak silný, jak původně předpovídal Český hydrometeorologický ústav,“ řekl Martin Půta po zasedání povodňového štábu ve Frýdlantu.

Úpravna vody v Bílém Potoce je stále odstavená, jelikož došlo k poškození odběrných objektů. „V okolních obcích jsme připraveni zajistit nouzové zásobování pitné vody pomocí cisteren,“ dodal Petr Olyšar z Frýdlantsko vodárenské společnosti.

Hejnice odvolaly 2. stupeň povodňové aktivity, jelikož řeka Smědá klesla pod tuto úroveň hladiny. Nadále však platí stav bdělosti.

„Řeka Smědá dělá paseku v mnoha našich osadách obce Višňová. Ovšem nyní začala hladina řeky konečně klesat. Doufejme, že se nenaplní předpověď počasí a v noci bude klid. Voda a její síla se nám opět po deseti letech připomněla,“ uvedl v sobotu večer na Facebooku místostarosta obce Michal Scheidl.

„Lidské životy jsou priorita, ovšem chceme vás upozornit i na ty zvířecí. Prosíme, nenechávejte psy zavřené v kotci, na úvazu, kočky venku, koně, skot ve stájích. Pokuste se odvézt zvířata ke známým mimo nebezpečí, případně je vzít s sebou. Před 10 lety loni zaplnilo útulky kvanta psů-plaváčků, spoustu zvířat zemřelo, protože jim majitelé znemožnili zachránit se. Myslete i na ně,“ uvedl na Facebooku liberecký spolek Šance zvířatům.

Situace na Frýdlnatsku byla celý den kritická

Nepřestávající intezivní déšť zvedá hladiny řek v Libereckém kraji. Podle informací z Povodí Labe se na třetí povodňový stupeň dostala i Jeřice v Mníšku na Liberecku, druhý povodňový stupeň platí na Kamenici v Plavech na Jablonecku. Na první stupni je Jizera v Železném Brodu a Jablonci nad Jizerou a také Lužická Nisa v Liberci. V obci Višňová, která je v tuto chvíli stále odříznutá, proběhla evakuace deseti lidí z nejvíce ohrožených domů. „Dva z nich jsou v evakuačním centru obce, ostatní u svých příbuzných,“ upřesnil mluvčí hasičů David Kořínek.

„Ve Frýdlantu stále platí třetí stupeň povodňové aktivity a voda zatím pomalu klesá. Nicméně prognóza není nejlepší. Na břehu Smědé bylo postaveno 44 metrů protipovodňových bariér zapůjčených od Hsičského záchranného sboru Libereckého kraje, na druhé straně drží vodu v korytu pytle, které od rána plní členové SDH Frýdlant a teď už také dobrovolníci,“ popsala situaci mluvčí města Martina Petrášková.

Stavění bariér ve Frýdlantu

„Jelikož předpověď není příznivá, je na 16:30 svolána koordinační schůzka do Frýdlantu, kde budeme jednat o dalších opatřeních, které bychom chtěli realizovat ještě dnes odpoledne, jako např. případnou evakuaci obyvatel většího rozsahu z nejvíc zasažených lokalit,“ řekl hejtman Půta.

Jako před deseti lety

„Vývoj situace se na některých místech začíná blížit té z povodní 2010, proto svolávám Krizový štáb Libereckého kraje. Zároveň vyzývám všechny občany v postižených oblastech, aby se řídili pokyny povodňových orgánů, policie a hasičského záchranného sboru,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V roce 2010 zasáhly povodně Liberecko, Frýdlantsko a Českolipsko. V jejich důsledku přišlo o život 5 lidí, cekem bylo zasaženo 1 872 domácností v těchto oblastech. Do záchranných a likvidačních prací se na území Libereckého kraje zapojilo přibližně 1 000 hasičů, 700 policistů, 40 záchranářů zdravotnické služby, 1800 vojáků a stovky dobrovolníků. Povodně za sebou nechaly škodu za více než 8 miliard korun.

Povodně v letech 2010 a 2011

Na řekách Smědá a Řasnice je aktuálně III. stupeň povodňové aktivity. Frýdlantští dobrovolní hasiči od pěti hodin ráno monitorují vodní toky a ve Frýdlantu zasedá krizový povodňový štáb. „V obci Višňová zasahovalo dopoledne 13 jednotek hasičů a na pomoc tam dorazil také obojživelný pásák Hägglunds BV206 ze stanice Liberec. Obec Višňová je v tuto chvíli odříznutá, veškeré komunikace do obce jsou uzavřeny. Další uzavírka je mezi obcemi Černousy a Boleslav,“ popsal řekl mluvčí hasičů David Kořínek. V Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce a Frýdlantě hasiči čerpají vodu, V Raspenavě zabezpečují domy pomocí pytlů s pískem, v ostatních obcích se provádí monitoring vodních toků.

Uzavření silnic a veřejných objektů

„Ráno jsme vyrazili do Raspenavy evakuovat babičku. Nábytek z přízemí jsme přenesli do patra a dům zabezpečili. Myslím si, že je otázka hodin, než se řeka vylije z koryta úplně,“ řekl jeden z místních. „Ulice Petra Bezruče v Hejnicích je zaplavená silnou vrstvou vody a je uzavřená. Stejně jako most kolem Melicharu, kde hrozí podemletí opěrného místa. Na Bílý Potok se dostanete kolem hejnického fotbalového hřiště,“ uvedl Demčák. Zároveň vyzval lidi, aby šetřili vodou, jelikož úpravna v Bílém Potoce je mimo provoz. „Proto prosíme neprat, maximálně se osprchovat a celkově s vodou šetřit, jak jen to půjde,“ dodal starosta Hejnic.

Rekonstrukce úpravny začala už v červenci 2017 a skončila na konci roku 2018. Během ní se vyměnily veškeré technologie, navýšila se i kapacita. To bylo podle Frýdlantské vodárenské společnosti nezbytné. „Při přívalových nebo delších deštích nedokázala úpravna vyřešit problém se zákalem vody v Hejnicích, Raspenavě a okolních obcích. Nová technologie to díky účinnějšímu filtru zvládne,“ vysvětlil tehdy ředitel vodárenské společnosti Petr Olyšar.

Rekonstrukce úpravny vody

Všechny objekty a kulturní zařízení Města Frýdlant jsou minimálně do neděle uzavřeny. Do krizového štábu ve Frýdlantě dorazil o hejtman Libereckého kraje Martin Půta a zastupující velitel KŘ HZS ČR pro Liberecký kraj Jan Málek. „Řešíme nastalou situaci a kritický stav zajištění zásobování pitnou vodou z ÚV Bílý Potok pro Hejnice, Raspenavu, Lázně Libverdu a Nové Město pod Smrkem. Voda ze Smědé je neupravitelná. Řešíme s hasiči náhradní zásobování pitnou vodou, máme objednané cisterny z Hlučína,“ dodal starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

V Hejnicích vyhlásii zákaz vstupu na lávky vedoucí přes řeku Smědou. V Libereckém kraji aktuálně platí stav ohrožení na řekách Řasnice a Smědá na Frýdlantsku, hranici prvního povodňového stupně překročila Lužická Nisa v Liberci a Jeřice v Chrastavě, vzedmutá je také Oleška, Sloupský nebo Libverdský potok.

Extrémní stupeň nebezpečí a evakuace

Kvůli nepříznivé předpovědi počasí a trvajícímu dešti chystají v Raspenavě evakuaci osob z nejvíce ohrožených domů. „Do chystaného evakuačního centra byl povolán Český červený kříž Liberec. Hasiči své síly soustředí k udržení vody v korytech řek,“ vyjádřil se k situaci David Kořínek.

Život lidem na Frýdlantsku zkomplikoval i výpadek dodávek elektřiny. „Ráno jsme evidovali poruchu na nízkém napětí ve Frýdlantu, bez elektřiny bylo zhruba 1 200 odběrných míst. Aktuálně je ten počet odhadem 300,“ řekla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Druhou oblastí, kterou zasáhl výpadek proudu, byla v okolí Fojky, Mníšku a Krásné Studánky. „Situaci sledujeme, jsme v pohotovosti a připraveni vyjet v případě preventivního odpojení elektřiny,“ dodala.

Vydatné srážky naše území stále neopouští. Za uplynulých 24 hodin (do 8:00) spadlo nejvíce srážek na návětří Jizerských hor, v nejexponovanějších polohách i přes 100 mm.

Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu na extrémní stupeň nebezpečí povodňového ohrožení také na další oblasti Libereckého kraje, a to Liberecko, Jablonecko a Tanvaldsko. „Srážky dále pokračují cca 10mm/1hod. Hladiny toků v povodí Smědé jsou na vzestupu. Kulminaci Smědé očekáváme v podvečerních hodinách,“ uvedl na twitteru ústav.

„Hasiči ve Frýdlantě se pomocí pytlů s pískem snaží udržet řeku v korytě a zabezpečují domy v blízkosti vody. V Raspenavě byli evakuováni čtyři lidé,“ řekl mluvčí hasičů.

Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.