"Na místě zasahovali i hasiči z Prahy a potápěči," sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Loď se s vodáky převrátila při splouvání řeky. Na místo přiletěly tři vrtulníky, dva záchranářské a jeden policejní.

"Jedna nezletilá dívka byla resuscitována, ve velmi vážném stavu pak letecky transportována do pražské Fakultní nemocnice Motol. Další dívku jsme letecky přepravili do jihlavské nemocnice. Byla při vědomí, ve stabilizovaném stavu. Zbylí čtyři nezletilí byli pozemní cestou našimi posádkami transportováni do benešovské nemocnice," řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.

Sedmou osobou byl údajně dvacetiletý instruktor, který se rozhodl topící se děti zachránit. Ten však zemřel. Podle informací Deníku nalezl jeho tělo rekreant. Kvůli velkému průtoku se tak stalo tři kilometry od jezu. V lokalitě se shodou okolností natáčí film.

Podle informace ČT24 nezletilá dívka, kterou transportoval vrtulník do nemocnice, v odpoledních hodinách zemřela. Tragédie si tak vyžádala již dvě oběti.

Rozvodněná Sázava

"Šternberský jez je po většinu roku klidný, bezpečný. Sázava běžně protéká jen středním úzkým průtokem, kterým na raftech či kánoích proplouvají i začátečníci. Vše se ale mění, když stoupne voda v řece. V tu chvíli se začne valit i přes betonovou hráz po stranách. A právě pod touto hrází pak prudký proud vytváří efekt jako v pračce. Začne rotovat nejen voda, ale i vše co s sebou přinesla," řekl Roman G., který v Českém Šternberku vyrostl.

"Dostat se odsud a zorinetovat se v bouřící kalné Sázavě je hodně složité. Bez pomoci to jde těžko," dodal s tím, že utonulý muž není zdaleka první obětí, kterou si tento před lety zrekonstruovaný jez vyžádal. Nehoda se stala jen pár desítek metrů od dvou velkých půjčoven lodí. Pro velkou část vodáků se jedná o místo, kde se s ovládáním lodi teprve seznamují.

Řeka Sázava je v současnosti rozvodněná. Podle dat z webu Povodí Vltavy má oproti minulému týdnu až pětkrát vyšší průtok. Nyní je to zhruba 25 kubíků vody za vteřinu, minulý týden, ve středu 7. července, to bylo 6 kubíků.

Nehody na Sázavě



Řeka Sázava si své oběti vyžádala i loni v létě, kdy v průběhu čtyř srpnových dnů utonuli čtyři lidé. Dva patnáctileté chlapce našli policejní potápěči kousek od Českého Šternberka po čtyřech dnech pátrání, šestapadesátiletý muž utonul v řece u kempu Cíl nedaleko Sázavy. Smutnou čtveřici pak doplnila devětasedmdesátiletá žena, která o život přišla v neděli 9. srpna 2020 na nechvalně proslulém a nebezpečném jezu Kaňov v Krhanicích.



„Devětasedmdesátiletá žena a ještě jeden muž si šli zaplavat, ale oba vodní proud strhl směrem k náhonu. Žena se dostala pod vodní hladinu a utonula. Muž byl z vody vytažen přítomnými svědky,“ popsala tehdy událost policejní mluvčí Veronika Čermáková. Právě jez Kaňov patří k dalším velmi nebezpečným úsekům na Sázavě a při rozvodněné řece je lepší se mu vyhnout. I tady se totiž za vyššího průtoku dole pod propustí tvoří vlnoválec, který může loď převrátit a posádku natáhnout k jezu.