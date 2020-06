Srdeční záležitost. Tou byl pro spoustu řidičů pendlujících na dálnici D8 velký objekt berušky cirka kilometr za exitem na Roudnici ve směru na Drážďany. Ukazuje se to ale až teď, když už tady beruška není. Fungovala tu jako reklamní poutač ústecké firmy Tisk Horák, ta ji kvůli novému zákonu ale musela sundat.

Lesík s beruškami na D8. | Foto: archiv Tisk Horák

Status o konci berušky na Facebooku Dálnice D8 sdílelo neuvěřitelné množství lidí, další ho komentovali. A to včetně bývalého mluvčího Besipu Jana Pechouta. Také jemu je to líto. Když totiž jel kolem, věděl, že už to má do Ústí kousek.