Na začátku besedy jsme si pomocí sdílené obrazovky pustili jeden díl pořadu Záhady Toma Wizarda, ve kterém si pan Dvořák zahrál. Dále už jsme pokračovali se zvídavými otázkami přímo na jeho hereckou, ale především spisovatelskou kariéru. Tématem hovoru byly i zdroje inspirace, názor na knihy v netištěné podobě, které nemají takový šarm jako ty tištěné, a spolupráce na tvorbě mnoha časopisů a pořadů o historii a mýtech. Probrali jsme jeho současnou tvorbu a život za časů koronavirové pandemie.

Protože se pan Dvořák o objevování pověstí z dějin zajímá už od malička, pověděl nám např. o historii názvu hradu Žebrák nebo o svém nynějším objevování „ztraceného“ městečka Sekanka. Nadpřirozeno a další záhady byly vždy jeho koníčkem, i když na duchařské historky moc nevěří. Většinou se vše snaží vysvětlit a daří se mu to, jako například jeho setkání s bílou paní. Některá místa a zákoutí ale stále oplývají tajemstvím, které ještě nikdo neprolomil a jež ho nutí v jakousi formu paranormálních jevů uvěřit.

Také jsme se ptali na jeho rady, které rád ve psaní používá a které by nám eventuálně mohly pomoct v našem případném psaní povídek či knih. Nejdůležitější prý je mít dobrý nápad, o čem psát, a když se dílko dostane na čas do šuplíku, nic není ztraceno. On sám vydal svou první knihu až v padesáti. „Podíval jsem se na ni tak desetkrát, i když jsem ji znal od první stránky, ale takový pocit byl jen jednou v životě, takové miminko,“ dodal k jejímu vydání. Pro záznam tvorby si raději vybere počítač a volný list v textovém dokumentu, než aby se vracel k psacímu stoji či psaní rukou na papír. „V počítači je vše přehlednější a nejsou tam žádné škrtance, ve kterých jsem se někdy i sám ztrácel.“ Díky dlouhému seznamu knih, nejen historických, ale i hororově zaměřených, inspiroval spoustu dospělých i studentů k větší oblibě čtení.

Beseda se nám velmi líbila. Je hezké, že si i v této těžké době můžeme zpestřit výuku setkáním s významnou osobností, za které panu Dvořákovi moc děkujeme.

Renata Hypšová

VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov třída H3A