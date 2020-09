Zobánek je třináctiletý psík, který je strašně uštěkaný a k tomu ještě smolař. Napřed ho namnožila "chovatelka", která ho prodala jako westíka, vyrostl z něj megaboloňák, pak ho ve 12 letech odložili majitelé, pět let nestřihaného a zcela agresivního, k nám do útulku. Když tu pozbyl ohromných dredů a nabral trochu rozumu, přišly potíže s prostatou, takže musel na kastraci.

Smolař Zobánek má za sebou řadu zdravotních komplikací. Zájemci mohou přispět na léčbu na transparentní účet azylu 2400905799/2010. | Foto: Azyl Dej pac

Jen co se zahojil, začal marodit s okem, na které přes veškerou snahu dr. Beránka z Pardubic, nevidí. Oko už je klidné, zato netrvalo dlouho a vytvořila se mu perineální kýla. Operace byla náročná a rekonvalescence také, ale za tu novou kvalitu života to úsilí jistě stálo - kdo by stál o to, aby mu střevo dělalo bouli na zádech a hovínko se muselo vydloubávat prstem. Nu a teď tu máme hloubkový zánět kůže. A ten tedy pekelně svědí. Většina majitelů bílých psů tuší, jaké jsou potíže s dermatitidami a jak obtížné je diagnostikovat příčinu. Tak to teď má Zobánek právě na programu…dieta, léky, šamponování dvakrát denně, a co týden kontrola u veterináře.

Pokud byste chtěli přispět na léčbu Zobánka, možno na náš transparentní účet: 2400905799/2010, do zprávy pro příjemce napište: ZOBAN. Děkujeme.