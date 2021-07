Zlozvyky, které urychlují stárnutí kůže. Vyhýbejte se přímému slunci a cigaretám

S přibývajícími roky jsme sice bohatší o životní zkušenosti a zážitky, ale odžitý čas se nám nesmazatelně zapisuje do tváře. Zprvu jsou to drobné vrásky kolem očí, prohlubování rýhy kolem úst a později přibudou i vodorovné linky na čele, celková ztráta pružnosti a pigmentové skvrny. Stárnutí pokožky je přirozené a úplně se mu vyhnout není možné. Existují však některé zlozvyky, které nás o mladistvý vzhled připravují dříve, než je to nevyhnutelné. Udržet kůži v kondici naopak pomáhají některé bylinky.

Bylinky pomáhají proti stárnutí kůže | Foto: Jarmila Podhorná