Málokdo ví, že při cestě z Jimramova na Poličku jedete vedle bývalé Chládkovy vápenky. Ta na svém místě stojí už od roku 1901, bohužel z kdysi největší vápenky široko daleko zbylo jen torzo. Ale za omrknutí to určitě stojí.

A když už tu budete, vydejte se do několik desítek metrů vzdáleného lomu se štolou. Když budete mít štěstí jako my, tak se podíváte i do útrob skály.

A pokud vás torzo zaujalo, přesuňte se o deset kilometrů dále k další technické památce. Tentokrát jde o bývalou vápenku mezi Nyklovicemi a Bystrým. I zde se jedná o puzůstatky vápenictví z konce 19. století, která chátrá od 60. let 20. století. A není bez zajímavosti, že tuto stavbu si vybrali i filmaři pro film Všichni dobří rodáci.

