Padesát let společného života oslavili na konci dubna manželé Libuše a Jan Vyžralovi z Křelovic. V obřadní síni si připomněli slib, který si dali 28. dubna 1973. Rovněž na pelhřimovské radnici. Závěrem obřadu si manželé vyměnili snubní prstýnky, políbili se a podepsali do pamětní knihy.

Neuvěřitelných padesát let společného života mají za sebou Jan a Libuše Vyžralovi. | Foto: se souhlasem Městského úřadu Pelhřimov

Manželé spolu žili 25 let v Pelhřimově a nyní už 25 let žijí v Křelovicích. Vychovali tři děti, mají osm vnoučat a dvě pravnoučata. Jan je kutil, který vše opraví, Libuščiným královstvím je zahrádka. Do dalších let společného života jim oddávající místostarosta Karel Kratochvíl popřál hlavně hodně zdraví a štěstí. Podívejte se na dojemné okamžiky.

