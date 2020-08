Kuky je roční kříženec,má dalších šest sourozenců. Matka všech psů byla údajně rasy podenco. Váží asi 3 kg. Kuky je temperamentní a přátelský pejsek.

Kuky hledá novou rodinu. | Foto: Azyl dej pac

Má rád mazlení a jakoukoliv jinou pozornost páníčka, to si velmi užívá. Učí se chodit na vodítku a jde mu to moc hezky, je učenlivý. Se psy ani s fenami nemá problém. Co se jiným zvířat týče (kočky, drůbež, aj.), ty má tendenci lovit. Je vhodný i k dětem. Byl k nám přijat se zánětem očí, velmi hubený a s přerostlými drápky. Nyní je na tom již mnohem lépe a vyhlíží nový domov. Podmínky aodpc ejsou podrobně popsané na webu azylu, zájemci mohou volat na telefonní číslo 721 112 764.