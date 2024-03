Kypr, Itálie, Španělsko, Litva, Bulharsko a Řecko. Žáci a studenti z těchto šesti zahraničních škol se vypravili do Želiva na Vysočině v rámci erasmového projektu Shatter the grey! Celý týden se nesl v duchu Crystal Clear Water nebo-li Křišťálově čistá voda.

Projekt Erasmus přivezl na Vysočinu žáky a učitele z šesti zemí. | Foto: se souhlasem Petry Brodské

Pro některé určitě první návštěva České republiky. Během prvního dne proběhly seznamovací aktivity, slavnostní uvítací ceremoniál vyplněný pěveckým, hudebním, dramatickým i tanečním vystoupením. Naše děti provedly své zahraniční kamarády po škole, nechyběly ani zábavné hry v angličtině, první setkání s českým jídlem, výlet na Sedlickou přehradu a hydroelektrárnu.

Druhý den? Kdo by nechtěl vidět Prahu! Počasí bylo nádherné. Nejdříve tedy Muzeum pražského vodárenství a procházka na Vyšehrad. Pak túra od Václavského náměstí až na velkolepý Pražský hrad. Čekání na autobus s písněmi nejen italské pop – music. Spousta smíchu a rozhovorů a fotografování.

Slunečné vzpomínky. Učitelé ze Želiva se učili anglicky na Korfu či Tenerife

Třetí den byl naplněný workshopy nejen o vodě, ale i na téma 3D tisk. Naše učebna informatiky byla letos zmodernizována díky financím EU a my měli možnost předvést, jak 3D tiskárny využíváme a jaké možnosti vůbec existují. Po obědě nás čekala návštěva v pelhřimovském Muzeu rekordů. Pan Miroslav Marek si pro nás připravil nejen zajímavé povídání o nejrůznějších kuriozitách, ale měli jsme i možnost se zúčastnit slavnostního soutoku vod do místní říčky Bělá. Naši kamarádi si totiž přivezli vodu ze svých zemí a naše děti vodu ze Želivky a Trnávky a říčka Bělá pohltila další sousto. Na prohlídku pelhřimovského náměstí došlo, ale měli jsme napilno, čekalo nás bruslení v nedalekém Humpolci. Neskutečný zážitek! Zatímco děti odjely do svých českých rodin, učitelé pokračovali exkurzí v humpoleckém pivovaru. To jsme nemohli vynechat. A večer – konečně začalo sněžit a bylo veselo. Protože proč jižní státy vybírají příjezd v únoru? Chtějí vidět sníh stejně tak jako my – moře, když jedeme na jih. Hurá, aspoň trochu vloček.

Bonusy programu Erasmus. Učitelé z různých koutů světa se setkali v Želivě

Ve čtvrtek si některé děti ze zahraničí vyzkoušely, jak se naše děti badatelsky učí fyziku, chemii nebo přírodopis. Poté směr Hulice do Vodního domu, kde jsme měli možnost poznat vodu všemi smysly. Pak jsme pokračovali do dalšího krásného českého města – Kutné Hory. Tam bychom mohli strávit celý den, ale čas nás hodně tlačil. Během takovýchto návštěv se musí řešit i plnění cílů našeho projektu. Vypracovat metodickou příručku 35 STEM lekcí, vytvořit digitální i deskové hry, vypracovat scénář k divadelní hře, nebo vytvořit knihu na endemické rostliny a živočichy všech zúčastněných zemí – vše na téma spojené s životním prostředím. Erasmus není jen zábava, k výjezdům se pojí celá řada povinností, které jsou sice náročné, ale samotného učitele velmi obohatí. Čtvrtek jsme zakončili slavnostní večeří, kde každá země ukázala svůj typický tanec, písně a zvyky.

Litva a Lotyšsko. Pobaltské země byly dalším cílem základní školy v Želivě

Poslední den ve škole – přišlo rozloučení. Nejen ve třídách s dětmi, ale i s našimi kolegy. Rozdávání certifikátů, poslední české písničky, polka a přišly i slzy. Pro děti je to velká zkušenost. Některé už se se svými kamarády poznaly v zahraničí a nyní je ubytovaly u sebe doma. Jiné děti se s některými znovu setkají v dubnu v Bulharsku nebo v říjnu v Řecku. Tam už to bude naposledy. Ale ještě před tím, než všichni odletěli, hurá ještě jednou do Prahy, tentokrát na Petřín.

Celý týden byl velmi náročný pro všechny, ale děti i my učitelé, Češi i cizinci, jsme si ho velmi užili. Mnohé jsme se naučili a snad se ctí reprezentovali a představili naši zemi – Českou republiku.

Děkujeme všem žákům a jejich rodinám za to, že otevřeli své domovy a svou pohostinností vytvořili příjemné prostředí pro zahraniční návštěvu.

