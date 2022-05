Turnaje se účastnili výběry Rakouska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Maďarska, Německa a České republiky. Jaroslav závodil v kategoriích pointfighting junioři do šestnácti let -165 cm a +165 cm. Ačkoliv patřil k nejmladším závodníkům (dvanáct let) předvedl výborné výkony. V kategorii -165 cm (osm startujících) vybojoval třetí místo a v kategorii +165 cm (dvacet startujících) obsadil konečné 6. místo.