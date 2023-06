/VIDEO/ Zámek v Červené Řečici se otevírá veřejnosti. Roky chátral, ale rozsáhlé opravy, které začaly v roce 2018, mu zase vrátily lesk a slávu. Lidé se do nově opraveného historického objektu mohou znovu podívat od soboty 1. července. Rezervační systém nabízí volná místa na oba víkendové dny. Za foto a videa děkujeme Markétě Kamešové.

Zámek v Červené Řečici 2023 | Video: Markéta Kamešová

Národní kulturní památka nabízí první prohlídku v sobotu 1. července od deseti hodin dopoledne. Otevřeno bude kromě pondělí každý den od devíti do pěti odpoledne. Zájemci se mohou těšit na zámek s opravenými interiéry. Kdo nechce na komentovanou prohlídky, může si projít areál zámku s archeologickými nálezy.

Zdroj: Markéta Kamešová

Vstup do areálu s archeologickými nálezy stojí 50 korun. Komentovaná prohlídka, na kterou je možné udělat rezervaci, stojí 180 korun pro dospělého, student a senioři zaplatí 140 korun a děti do šesti let mají vstupné zdarma.