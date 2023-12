Zámek dobře známý například z filmové pohádky o Zlatovlásce je v době adventu otevřený. Návštěvníky láká na Schönburské Vánoce. V galerii se můžete připomenout, jak vypadala akce loni, a podívat se, jak probíhaly letošní přípravy.

Návštěvníci mohou během adventu navštívit zámek Červená Lhota. | Foto: Státní zámek Červená Lhota

Brána zámku Červená Lhota se otevírá v sobotu 2. prosince. Těšit se můžete na prohlídku zámku tak, jak vypadal o Vánocích v době, kdy zde bydlela knížecí rodina Schönburg-Hartenstein. Dozvíte se, čemu se v zimním období rodina věnovala, jak prožívali čas Vánoc, co se servírovalo k štědrovečerní večeři nebo co přinesl Ježíšek pod stromeček. Také ale zabrousíme do starých vánočních tradic a jejich původu, takže se každý může něčemu novému přiučit.

Součástí prohlídky zámku je pak stejně jako v roce loňském možnost si samostatně prohlédnout výstavu betlémů. Avšak kdo by namítl, že je viděl loni, tak ať nezoufá! Sbírka betlémů se letos obmění a vy tak budete mít možnost nahlédnout do jiných dílen především českých betlémářů.

Letošní výstava je zaměřená i na rozličné materiály, a tak se můžete těšit na betlém z papíru a dřeva, ale taky z chleba či hutního skla. Zastoupeny budou i betlémy z místních okolních kostelů, ale také bude k vidění z jižního Tyrolska. Své vystoupení po roce znovu předvede i unikátní betlém z playmobilové stavebnice, nyní však v zcela novém kabátě.

Otevřeno bude vždy v sobotu nebo neděli, od jedenácti do šestnácti hodin, a to o prvních třech adventních víkendech. V čase povánočního volna nás pak můžete navštívit od 28. do 31. prosince. Zcela mimořádně bude zámek zpřístupněn také ve večerním čase. Prohlídky budou začínat v 19 a 19.30 hodin a je nutné se na prohlídku dostavit deset minut před jejím začátkem.

V lednu budou prohlídky k dispozici o všech víkendech - vždy v jedenáct, třináct a patnáct hodin.

