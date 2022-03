Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec - pořadatel, soutěž v sólovém a komorním zpěvu, celkem soutěžilo jedenatřicet žáků zpěv sólo a v komorním zpěvu sedm skupin (dua, tria a kvartet). Zpěváci sólo obsadili dvacet prvních míst a jedenáct druhých míst. Do krajského kola soutěže, které se bude konat v Jihlavě, postoupilo ve zpěvu sólo pět žáků ze Základní umělecké školy G. Mahlera Humpolec a jeden žák ze Základní umělecké školy Pacov. V komorním zpěvu bylo pět prvních míst a dvě druhá místa. Porota ohodnotila postup do kraje pro duo, trio a kvartet ze Základní umělecké školy G. Mahlera Humpolec a trio The Witches ze Základní umělecké školy Pelhřimov.