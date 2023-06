Tento školní rok je pro řadu dětí želivské základní školy poněkud odlišný, možná zajímavější, v něčem náročnější a pro některé dobrodružnější. Po půl roce práce a vypracování dobrovolných úkolů se další desítka želivských žáků za odměnu vydala na dva tisíce kilometrů vzdálený ostrůvek Malta.

V druhé půlce května se žáci želivské základní školy vydali na Maltu. | Foto: se souhlasem ZŠ Želiv

Letěli jsme v sobotu 13. května z pražského letiště. Vytoužená chvíle, plná napětí a očekávání byla najednou tu. Trochu strach, zvědavost, nadšení. Rozloučit se s rodiči a odletět.

Naše skupina složená z trojice deváťáků, sedmáků a čtveřice páťáků byla na cestu připravena. Již předem měli žáci nastudováno, věděli, kam se vydat, jaké památky chtějí vidět a navštívit. Jejich půlroční práce se navíc zúročila. Prezentace, tvorba plakátů, plánování výletů, to vše nám cestování po Maltě ušetřilo čas. Navíc v tomto projektu pro nás byla stěžejní práce s mapou - tištěnou i digitální - a samotná orientace v cizí zemi. Koupili jsme si sedmidenní permici na veřejnou dopravu a mohli jsme cestovat napříč celým ostrovem. Už se jen naučit hledat různé spoje.

Hudebník vystavuje na žirovnickém zámku dřevěné výrobky. Podívejte se

Každý den byl předem naplánován. V neděli nás Eliška, Denča a Tobiáš z 9. třídy zavezli do městečka Mdiny a na Dingli Cliffs, kde jsme sice trochu zmokli, ale výhledy byly úžasné. V pondělí nás čekal první den v Newark school! Paní ředitelka nás velmi vlídně přivítala a seznámila nás se svou školou, jejím systémem a pravidly. Pak už děti mohly do svých tříd. Následovalo seznamování, pozorování výuky a vzájemná komunikace. Naši žáci si nechali poradit, kam na Maltu vyrazit a čemu se vyhnout. Své mapy měli připravené. Během celého týdne pak svůj čas strávili v různých předmětech. Nechyběla angličtina, informační technologie, společenské vědy, nebo výtvarná výchova. Smyslem celého výjezdu bylo, aby se děti lépe poznaly, odhodily ostych a zjistily jazykovou úroveň svou i svých nových přátel. Aby naši studenti měli možnost porovnat různé metody výuky, zda místní škola využívá digitální nástroje a jak to vlastně mají s používáním map.

Děti už se návštěvy nemocnice nebojí. Simulovaly se zdravotníky prohlídku

Celý týden nám dělal společnost náš ručně vyrobený maskot Eduard, který se s námi po vyučování podíval i na další zajímavé výlety. V pondělí procházka po Valletě, kterou zorganizovali a vedli Šíma a Honzík. V úterý procházka po Tarxien s Ondrou a Kájou v čele. Ve středu výjezd do rybářské vesničky Marsaxlokk, vyjížďka na člunu, návštěva Ghar Dalam Cave a Pretty Bay tentokrát s Adamem, Rózou a Bárou. Ve čtvrtek s Bárou a Adamem do St. Paul´s Bay a Malta National Museum a v pátek opět s deváťáky na ostrov Gozo. Wow, tolik historických památek, přírodních krás a modrého moře kolem nás za tak krátký čas. Tak to se povedlo!

Během soboty jsme už jen nakoupili poslední suvenýry, rozloučili se s mořem a hurá domů s krásnými a nezapomenutelnými zážitky.

Tisková zpráva ZŠ Želiv

Projekt: Jsme Evropané - společná historie i budoucnost, Erasmus+