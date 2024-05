Již druhým školním rokem mají žáci Základní školy Želiv a jejich pedagogové možnost vyjíždět do zahraničí za kulturou, poznáním a jazykovými zkušenostmi. Získají tak příležitost zažívat dobrodružství spojená s cestováním a objevováním nových míst a kultur. Tentokrát se cílovou destinací expedice Shatter the Grey! stalo Bulharsko, konkrétně přímořské město Varna a Základní škola Antona Strashimirova.

Žáci základní školy Želiv v Bulharsku | Video: Video: Petra Brodská

Součástí výpravy byly čtyři žákyně a jejich pedagogický doprovod. Bulharská škola přichystala pětidenní program, jehož náplň jistě potěšila nejenom srdce fyziků, historiků, přírodovědců, ale i lingvistů nebo hudebníků.

A co bylo nejzajímavější, nejpoučnější, nejdobrodružnější? Pro některé žáky již samotný začátek výpravy. Cesta z Brna přes Vídeň do Varny, poprvé spatřit Airbusy na letišti, poprvé vyslechnout poučení stevardů v letadle, zažít adrenalin při vzletu i přistání a radost, že vše proběhlo hladce. Poprvé sledovat mořské pobřeží, cítit slaný vzduch vanoucí od Černého moře nebo si objednat z azbukou psaného jídelního lístku slávky či kalamáry a zaplatit za ně bulharskými leva.

Pro jiné to byla občas trochu exoticky znějící tradiční bulharská hudba v podání dětských zpěváků a tanečníků v bohatě vyšívaných folklórních krojích nebo řada historicky a kulturně zaměřených výletů do Kaliakry, místa dýchajícího bulharskou historií, Balchiku – města s rozsáhlou botanickou zahradou, nebo do historických památek, na něž je právem hrdá Varna – pozůstatků římských lázní, nebo 2. největší pravoslavné katedrály v zemi Nanebevzetí Panny Marie.

Environmentálně zaměřenou část výpravy zase jistě potěšila návštěva větrné elektrárny Kaliakra Wind Power, účast na školním workshopu soustřeďujícím se na životní prostředí nebo výprava za vodními obyvateli varnského akvária. Pro některé možná bylo nejdůležitější zažít legraci a přátelskou atmosféru v bulharských rodinách, pilovat jazykové dovednosti a užít si společně strávené chvíle s evropskými přáteli. V Bulharsku si našel zkrátka každý to, co je mu blízké, a my za to děkujeme.

Petra Brodská