A teď k největším úspěchům:

Srdce s láskou darované - celostátní výtvarně literární soutěž

Tato soutěž je již tradičně naše srdcovka. Tento rok jsme měli srdíčka dvě. Celkem bylo v republice 223 prací. A jak jsme dopadli my?

Splněné prání – Sparta: Krásné 3. místo!

Možná se ptáte proč zrovna srdíčko věnované Spartě. Na školu totiž nastoupil nový pan učitel Tomáš Krčil a všichni ho znají jako velkého sparťana. Vlastně jsme ani nečekali, že srdíčko bude mít takovou odezvu. Sparta je prostě Sparta, fanoušků má spoustu. Jsme rádi, že jsme se do toho pustili, zase jsme poznali, jak je projekt Srdce s láskou darované výborný, tolik krásných chvil zažijete, a to, že i získáte cenu? To už je jen třešnička na dortu.

A pro nás byl letos ještě jeden bonus. Sparta nás pozvala na předávání přímo na Letnou. Veliký zážitek, moc děkujeme. A nejenom, že jsme dostali spoustu dárečků, ale budeme i pozváni na zápas. Jediné, co nás mrzí, je, že jsme nemohli Spartu reprezentovat přímo na předávání v Poslanecké sněmovně, to nám karanténa nedovolila. Nedá se nic dělat, určitě však budeme Spartu podporovat dál!

Václav Havel - bojovník: To je název našeho druhého srdíčka, věnované krásné organizaci Medou a tento rok konkrétně skvělému člověku, pracovníkovi v Medou, Vašíkovi Havlovi. Jsme rádi, že jsme ho poznali, jeho sílu, bojovnost a velký optimismus! Protože má rád basket, srdíčko bylo ve tvaru basketové časomíry. A výsledek? Krásné 4. místo! Neopakovatelné bylo i emotivní předávání. Vašek totiž nic netušil a naše srdíčko tak krásně přijal! S Vašíkem a celou Medou se budeme vídat dále a na všechny zážitky se moc těšíme.

Druhá soutěž - Nejlepší chemický projekt ČR

Tento rok bylo téma kriminalistika v chemii. Sestavili jsme krátké divadelní představení a opět jsme se zaměřili na Spartu. Hra se jmenovala: Šiftra: Chemie je láska, Sparta je chemie. Součástí byla též exkurze na policii v Pelhřimově. Moc děkujeme nadporučíkovi Viktorovi Vlčkovi, který se nám nadstandartně věnoval. Získali jsme mnoho zkušeností a i se vžili do situace, co je to být podezřelý, kriminalista, oběť nebo záchranář. V Pardubicích nám bylo řečeno, že jsme museli mít velkou přípravu, protože se chováme jako profesionálové. Díky cenným radám pana nadporučíka, veliké pomoci a píli dětí, jsme v Pardubicích získali nádherné 5. místo!

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat paní učitelce Kahounové a panu učiteli Krčilovi, kteří mi s projekty pomáhali. Skvělá práce a reprezentace školy!

IVONA KRČILOVÁ