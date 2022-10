Ubytováni jsme byli v rodinách našich německých kamarádů, což nám dalo jedinečnou příležitost zdokonalit se nejen v němčině, ale i v angličtině. Po čtyři dopoledne jsme byli rozděleni do skupin a probíhalo projektové vyučování. Odpoledne nás čekaly výlety do okolí města. Bottrop jsme si prohlédli pěkně z výšky, vystoupili jsme na rozhlednu Tetraeder. Zkouškou naší odvahy se stala návštěva lanového parku „Kletterwald“. Mnozí z nás překonali svůj strach.

Tradičně jsme zavítali do města Oberhausen, kde jsme navštívili „Gasometer“, nabízející výstavu fotografií o životním prostředí. Ovšem to nejlepší nás čekalo v pátek a v sobotu, zábavní Movie park s různými atrakcemi a výlet do Amsterdamu a k Severnímu moři. Neděli jsme strávili se svými německými rodinami.

Pobyt v Německu pro nás znamenal novou zkušenost. Nakonec jsme byli smutní, že odjíždíme. Se svými německými kamarády se ale opět setkáme v květnu, kdy zase navštíví oni nás, a budeme mít společný program v Pelhřimově.

Děkujeme našim hostitelským rodinám a paním učitelkám za pestrý program a spoustu nových hezkých zážitků.

Žáci a žákyně 9. ročníku ZŠ Komenského, 1465 Pelhřimov