„Táborská zoologická zahrada se stává nejoblíbenějším výletním místem v širokém okolí, které při své návštěvě Tábora nevynechá takřka nikdo. Výrazně se tak podílí na růstu cestovního ruchu a přivádí do regionu desítky tisíc turistů, převážně rodin s dětmi,“ podotýká Korec.

Velkou oblibu mají u návštěvníků hlavně různé tematické akce, ať už to jsou oslavy narozenin zvířat s doprovodným programem či speciální komentované prohlídky včetně těch nočních. Stále více milovníků zvířat využívá také zážitkové programy, jako je den ošetřovatelem či nocování v zoo.

„Posláním naší zoologické zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Právě příjmy ze vstupného a za zážitkové programy, které tvoří podstatnou část našich příjmů, nám umožňují toto základní poslání naplňovat. Budeme proto rádi, když počet spokojených návštěvníků poroste i v příštích letech,“ doplňuje ředitel táborské zoo Korec.

Také v letošním roce chystá táborská zoo pro své návštěvníky spoustu zajímavých akcí plných zábavných her, při kterých se dozví mnoho užitečných informací ze světa zvířat. Vůbec největší akcí bude tradiční letní zahradní slavnost připomínající narozeniny táborské zoo, která letos připadá na 30. července.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc později. V roce 2021 ji navštívilo 110 tisíc lidí. Nyní v zimním období je až do konce března otevřená o víkendech a státních svátcích od 9:00 do 16:00.

Hlavním posláním zoo je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Nejvýznamnějším projektem táborské zoo je reintrodukce zubra evropského do české krajiny. Podrobnosti o návratu tohoto majestátního tvora a možnosti, jak tento projekt podpořit, lze nalézt na webu www.zazubra.cz. Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů. Generálním sponzorem je EKOSPOL.

Filip Sušanka, vedoucí oddělení PR, tiskový mluvčí

ZOO Tábor

