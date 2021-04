Výzva: Oblečte se do modré. Lidé mohou podpořit autisty

Čtenář reportér





Sídlo Kraje Vysočina v Jihlavě svítilo v pátek 2. dubna večer modře. Jaký to má význam? Na toto datum totiž připadá Světový den zvýšení povědomi o autismu. Kraj se tak připojil k celorepublikové kampani Česko svítí modře, která si klade za cíl zapojit širokou veřejnost do podpory autismu. Tím to ovšem nekončí, v týdnu od 5. do 9. dubna bude svoji podporu osobám s poruchami autistického spektra moci vyjádřit každý, kdo si oblékne modré oblečení.

Sídlo krajského úřadu Kraje Vysočina na Žižkově ulici v Jihlavě svítilo v pátek 2. dubna večer modře. Na podporu lidí s autismem. | Foto: archiv Kraje Vysočina