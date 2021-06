Město Pelhřimov se do kampaně Do práce na kole zapojilo potřetí. Registrace se konaly v březnu a dubnu. Soutěžním měsícem byl květen a celkem se zapojilo přibližně o padesát účastníků a deset týmů více. Nové firmy zapojilo své týmy a Gymnázium Pelhřimov mělo dokonce pět týmů z řad učitelského sboru, což je skvělá forma motivace pro zdravý životní styl s ohledem na životní prostředí a Gymnázium Pelhřimov dokonce mělo vlastní soutěž pro své studenty.

Moc všem děkujeme za zapojení! Letos se také uskutečnila po soutěžním měsíci květnu společná cyklo vyjížďka, po které následovalo vyhlášení. Na základě kategorií a pravidel jsme vylosovali a vyhlásili:

A. pravidelnost týmů - formou losování - vylosovány byly tyto týmy:

1. místo – Logistika PE

2. místo – Vytrvalkyně

3. místo – Kufr

B. pravidelnost jednotlivců - formou losování - vylosováni byli tito jednotlivci:

1. místo – učitelský sbor Gymnázia Pelhřimov

2. místo – Libor Voplakal

3. místo - Lexa

A výsledky ve výkonnostních disciplínách:

výkon chůze muži - Olaf (Přebíhači z GYOA)

výkon chůze ženy - Bodlinka (Sovičky)

výkon cyklo muži - Milan Vopálenský

výkon cyklo ženy - Veronika Němečková

Speciální cenu získal tým Vytrvalkyně. A to proto, že jde o tým pěti seniorek, některým bude brzy devadesát let, které každý den za slunce, větru či deště vyrazily na pět až deset kilometrů pěšky. A to je motivace pro všechny generace!

Dále pak velké poděkování patří lokálním partnerům - Kraj Vysočina, Pahorek Pub, Mléčné lahůdky Pelhřimov, Stampi, Velosport Valenta, Picollo Tasso, Tichý Mlýn, TreeBee, Kvalitní fotky, Adeo a Beachwell.

Děkujeme a gratulujeme všem zapojeným. Věříme, že kromě kilometrů v nohách všichni pocítili i hodně radosti v srdci, že jsou všichni na sebe patřičně hrdí a hlavně, že jezdí, chodí a běhají dál s myšlenkou, že je to skvělé nejen pro ně samotné, ale i pro okolí.

A v příštím roce se budeme těšit na další ročník a snad nás bude zase více.

Eva Havlíčková

Hodina H Pelhřimov