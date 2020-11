Před dvěma lety, když se slavilo 100 let samostatné republiky, bylo na popud pelhřimovské Agentury Dobrý den v rámci akce Český den s českými vlajkami vyvěšeno 225 191 vlajek ČR. A byl z toho zápis do České knihy rekordů. Letos je ale všechno jinak.

Ve středu 28. října mohou lidé opět vyvěsit české vlajky.



Je stav nouze, obav, zákazů, ale také naděje. Pojďme tuto naději společně vyjádřit! Dejme si navzájem vědět, že i přes prázdné ulice, náměstí, sportoviště či školy JSME TU! Že o sobě víme, ač nemůžeme být pospolu a že v sobě máme NADĚJI, že zas bude dobře.

VYVĚSME 28. října – ve středu, v den našeho společného svátku – vlajku naděje. Českou vlajku! Do oken, z balkonu, na plot. Nemáte-li vlajku, namalujte si ji na papír, ušijte, vytiskněte v počítači… Malou, velkou, jak budete chtít. V minulosti mnozí připojili i nějaký vzkaz.

A budete-li chtít, pošlete do Pelhřimova fotku – buď přímo sem (do diskuze k této facebookové události), anebo na e-mailovou adresu vlajky@dobryden.cz. Budeme rádi. Možná vznikne pocit sounáležitosti, možná (což je ale velmi nedůležité!) půjde o nový rekord. Pojďme aspoň takto, osamoceně, když to nejde jinak, vyjádřit svou NADĚJI, že budeme po čase zase žít normální život.

Původně akce Český den s českými vlajkami, úzce související s Měsícem věží a rozhleden, nabádala k výstupu s českou vlajkou na rozhledny a věže a k zaslání vrcholových fotografií. Jste-li rodina či dvojice, máte i tuto možnost – udělejte si procházku v přírodě, vystoupejte na kopec, vezměte vlajku na své oblíbené místo, vyfoťte se s ní a pošlete fotku na výše uvedený e-mail nebo ji vložte do diskuze k této facebookovské události.

Výzva pelhřimovských probíhá v součinnosti s Českou pohádkovou akademií, která každoročně Měsíc věží a rozhleden vyhlašuje.