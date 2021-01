Sbírka pro Jakuba Kunáška, chlapce z Dobré u Havlíčkova Brodu, který trpí závažnou formou autismu a těžkou mentální retardací, pokračuje. Živé koncerty jsou ale v nedohlednu a nám nezbývá, než se vyšvihnout na cílových tři sta tisíc korun na jeho nákladnou zahraniční léčbu prostřednictvím internetu.

kapela Našrot | Foto: Archiv kapely Našrot

Společně s dalšími muzikanty z Vysočiny jsme se proto rozhodli uspořádat benefiční livestream a sbírku tak podpořit. Spoléháme ale hlavně na vás. Budeme rádi, když věnujete vánoční dárek nejen vašim blízkým, ale i Kubovi, a umožníte mu tak společně s námi důležitou léčbu zaplatit. Pomozte nám vybrat zbývajících sto dvacet tisíc korun na zahraniční léčbu pro Kubu.

Zahrají:

Našrot

Pio Squad Live Band

Show Your Help

Memento Mori

a další…

Provede večerem a zaslamuje:

Anatol Svahilec

Nechcete na nic čekat a rádi byste pomohli už teď? Beze všeho! Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet 2901681236/2010. Své dary si můžete zkontrolovat tady: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901681236…

Kuba je jedenáctiletý klučina, který od narození trpí autismem a TMR (těžkou mentální retardací). Je tu pro něj naděje na zlepšení v podobě léčby aplikací kmenových buněk v zahraničí. Jednu takovou aplikaci už absolvoval v roce 2018 na klinice Emcell v Kyjevě. Po ní začal konečně mluvit, zlepšila se mu motorika a téměř odpadly záchvaty. Léčbu si musí rodina hradit sama a my jsme se rozhodli jim trochu pomoci. Budeme rádi za každý příspěvek, který Kubu přiblíží k další léčbě.