Jsou tajemní a zranitelní, rozhodně nekoušou lidi do krku a nedělají z nich upíry. Krví, navíc zvířecí, se totiž živí jen tři druhy z dvanácti set. O záhadných netopýrech se více zajímavostí dozvíte na výstavě v humpoleckém muzeu.

Výstava v Humpolci návštěvníky seznámí s netopýry. | Foto: poskytla Vendula Marešová

Tušili jste, že nejbližší příbuzní netopýrů jsou ježci? Že netopýři jsou jediní savci, kteří umí aktivně létat? A že za noc dokáží spořádat až dva a půl tisíce komárů?

Výstava České společnosti pro ochranu netopýrů ukazuje rozmanitost netopýřích druhů vyskytujících se v České republice a představuje netopýry jako jedinečné živočichy, kteří si zaslouží žít v naší blízkosti. Kromě informací o způsobu jejich života a metodách výzkumu se dozvíte také o jejich ochraně a o tom, jak řešit soužití netopýrů a lidí v budovách.

Výstavu Netopýři tajemní a zranitelní můžete navštívit ve výstavním sále Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci na Horním náměstí do 29. února. Od úterý do pátku je možnost mezi osmou a dvanáctou hodinou a mezi třináctou a šestnáctou hodinou. V neděli je výstava otevřená od čtrnácti do šestnácti hodin.