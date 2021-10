V polovině 16. století dosáhlo panství Kámen největšího rozmachu. K hradu patřilo stejnojmenné městečko a deset poddanských vsí. Z maloveckých držitelů se do historie Kámenu nejvýznamněji zapsal rytíř Jan Kryštof Malovec z Malovic (držel hrad od roku 1640). Za něho byl hrad znovu přestavován, bylo vystavěno jižní obytné křídlo a vstupní věž (1673). Na západním okraji vsi dal vystavět ranně barokní kapli Panny Marie Bolestné a v ní zřídil rodinnou hrobku.

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví významného českého rodu Malovců.

Krásný slunný den byl jako stvořený k výšlapu. Z Černovic do Pacova přes hrad Kámen byl příjemný výšlap. Cestou krásnými lesy jsem si uvařil na pařezu a šlapal až k cíli. Na konci jsem se občerstvil Kozlíkem a završil tak podařený vandr. Krásná příroda, majestátní hrad a malebné městečko tvořily středobody mého toulání.

