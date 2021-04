Cyklovýlet začíná ve Žďáru nad Sázavou, městě, které leží v srdci Českomoravské vrchoviny a je proslavené památkou UNESCO, Poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jehož autorem je slavný Jan Blažej Santini Aichel. Nedaleko tohoto architektonického skvostu, který je prodchnutý symbolikou, se nachází také zámek, ve kterém nezapomeňte navštívit Muzeum nové generace.

Sahat na exponáty povoleno!

Dlouhé texty byste v muzeu hledali marně, vše důležité se dozvíte z audioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátka z dnešní doby a dávného mnicha z cisterciáckého kláštera, kteří se stanou vašimi průvodci. Expozice využívá kontrastu světla a stínů, animací, optických klamů, projekcí a dalších moderních nástrojů jako jsou multidotykové tabule nebo interaktivní modely. Sahat na exponáty je v tomto muzeu přímo doporučeno.

Po prohlídce muzea doplňte energii v místní zámecké kavárně a šlápněte do pedálů směrem na Pilskou nádrž. Pojedete po trase Eurovelo 4 až do areálu s názvem Vagón Polnička. Vagón je doslova rájem pro rodiny s dětmi, ale i pro turisty a cykloturisty. Najdete tu celou řadu atrakcí – od oblíbené zahradní železnice, přes čtyřkolky, lanovku, vodní čluny nebo zvířátka ze záchranné stanice.

K moři můžete dojet i na kole

Až si Vagónu dosyta užijete, vydáme se dále po cyklotrase až k „Moři Vysočiny“ – Velkému Dářku. Komu se lehce zasteskne po moři, může navštívit tento rozlehlý rybník, jež místní nazývají mořem Vysočiny. Rozkládá se na rozloze 206 hektarů a je opravdu mimořádný. Má krásné písčité, ale i travnaté pláže, nabízí příslušné služby, a dokonce i autokemp. Jeho vodní hladina je rájem pro příznivce windsurfingu, yachtingu, ale i kajtingu a kneebordu. Zapůjčit si zde loďku či šlapadlo je tu samozřejmostí. Kolem rybníka pak vede naučná stezka, která vás seznámí s jedinečným územím dářských rašelinišť a prostřednictvím 12 panelů a 2 vyhlídkových bodů také s živou a neživou přírodou této části Žďárských vrchů.

Malebnými vesničkami a krásnou krajinou

Po hrázi zamíříme opět po trase Eurovelo 4 kolem loděnice přes tzv. Padrtiny až do malebné vesničky Radostín. Cesta vede částečně po Naučné stezce Dářská rašeliniště, přečíst si zde můžete několik informačních tabulí, které upozorňují na výskyt vzácných druhů živočichů i rostlin.

Z Radostína pokračujeme do údolní vesničky Hluboká. Odtud je to už jen pár kilometru k rybníku s recesistickým názvem Řeka. A dále pokračujte do Krucemburku, v jeho okolí můžete obdivovat barevná pole s kvetoucím mákem, kmínem nebo léčivým ostropestřcem.

Z Krucemburku projedeme tzv. Cestou partyzánské brigády kolem rekreačních chatek a dvou menších rybníků do nedalekého Vojnova Městce. Pokud s trasy odbočíte na náměstí, určitě vás zaujme Němečkův hostinec (bývalá rychta) z počátku 18. století, jehož vzhled není

připisován nikomu menšímu než staviteli Janu Blažeji Santinimu Aichelovi, kterého už dobře známe ze Žďáru nad Sázavou.

Další zastávka: sklářská huť

Po hlavní silnici pokračujeme do nedalekých Škrdlovic, které jsou turistickou obcí se širokou nabídkou restaurací i ubytování. Pokud vás zaujalo sklářské řemeslo, navštívit zde můžete hotel a restauraci U Hrocha, kde se kromě jiných atrakcí nachází i Sklářská huť zaměřená na tzv. glass turistiku. V sezóně je zde otevřeno každý den.

Ze Škrdlovic pokračujeme po vedlejší silnici značené žlutou turistickou značkou na křižovatku u Světnova a odtud vlevo ke Stržskému rybníku, který milují především místní rybáři. Ze Stržanova vyjedeme na vyhlídku, ze které budeme mít zámecký areál a Zelenou horu jako na dlani. Odtud podjedeme hlavní silnici a po nové cyklotrase pokračujeme až na Pilskou nádrž.

Odtud je to už kousek zpět ke žďárskému zámeckému areálu.

Linda Vojancová