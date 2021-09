Při práci vedoucího oddílu čerpám z bohatých zkušeností. Pět let jsem sloužil u Policie ČR, pět let jsem byl v armádě a nyní sloužím u Vojenské policie. Chtěl bych zdůraznit, že jsme naprosto apolitičtí a bez jakýchkoliv ideálů. Kvůli své práci mám od Národního bezpečnostního úřadu udělenou bezpečnostní prověrku, stejně jako předseda Branných oddílů ČR, nadporučík Jakub Šimák. Nehrozí tedy, že bychom něco porušovali nebo dělali něco nezákonného.

Pod mým vedením se děti učí dovednosti, které by měl dle mého názoru umět každý dospělý muž. Tím je například první pomoc, orientace v terénu, přežití v lese - například při nenadálé události. Dále s nimi dělám různé zajímavé aktivity, jako je sebeobrana, slaňování, maskování, nebo třeba dnes velmi oblíbený airsoft. Nesmím samozřejmě zapomenout na zvyšování tělesné kondice a na určitou motivaci k sebezdokonalování a výchovu k zodpovědnosti a důslednosti.

Chceš zažít nové věci, naučit se ovládat první pomoc, zkusit si střelbu ze zbraní, zdokonalit sám sebe a mnoho dalšího? Pokud ano, přijď na první schůzku, kde se dozvíš více. Sejdeme se v neděli 5. září v budově Českomoravské myslivecké jednoty v Pelhřimově. Novými členy oddílu se mohou stát kluci i holky od dvanácti let a s dobrým zdravotním stavem.

