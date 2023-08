To je tedy rozdíl. Loni touto dobou panoval na nádražích v Kamenici nad Lipou a okolí čilý ruch, nyní je tam prázdno a ticho. Vlaky na úzkokolejce mezi Jindřichovým Hradcem a Obrataní a mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřící nejezdí od října, kdy musel provozovatel skončit.

Vlaky v Kamenici nad Lipou. | Video: Šárka Karpišová

Podívejte se na fotografie z letošního léta a z loňských prázdnin z nádraží v Kamenici nad Lipou a sami uvidíte ten rozdíl.

Zdroj: Šárka Karpišová

Na návrat vlaků na koleje místní čekají už skoro rok. Podle aktuálních informací by se mohli dočkat ještě letos na podzim. To je ta lepší varianta. Je potřeba vyřešit potřebnou administrativu a musí se najít někdo, kdo provoz opět rozjede. Naděje tu stále je. Nikdo si nechce připustit, že koleje nakonec osiří.

FOTO: Barvy, tvary, nálady. Podívejte se na Počátky stejně jako Josef Preisinger

Když musely Jindřichohradecké místní dráhy provoz loni v říjnu ukončit, byl to pro mnohé velký šok. Úzkokolejka ke krajině Vysočiny a jižních Čech prostě patří. Pro mnohé byla možností, jak se přepravovat do práce nebo do školy. Další milovali nostalgické parní jízdy a železniční romantiku. Tak snad se všichni brzy dočkají a dráze nastanou lepší časy.