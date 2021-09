A co nabídne pouť v roce 2021? Páteční večer bude ve znamení taneční zábavy s kapelou Wajt. V sobotu ve čtrnáct hodin začíná fotbalové utkání staré gardy. Následuje zápas mezi Želivem a Košeticemi. V osmnáct hodin se uskuteční mše svatá. A to v kostele Narození Panny Marie. Mše budou i v neděli ráno a dopoledne. V patnáct hodin je na programu adorace. Dále nebudou chybět pouťové atrakce, tradiční řemeslné stánky, výstava veteránů a výstava dobových kostýmů v klášteře.

Želivská pouť už je tu. Bude jí patřit celý víkend od 10. do 12. září. Podívejte se, jaká byla v letech 1982 a 1987. Několik snímků z místní kroniky zveřejnila obec Želiv na svém Facebooku. Děkujeme za možnost zveřejnění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.