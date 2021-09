Do aktivit zapojujeme i děti, aby i ony mohly zajímavě trávit volný čas. Srazy pořádáme ve Vyskytné dvakrát do roka, ostatní akce a soutěže podle aktuální situace a potřeby.

Zhruba od dvanácti do patnácti hodin je na programu orientační jízda po okolí s plněním zadaných úkolů. Mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou předáváme ceny dětem za soutěž nazvanou Malování se škodovkou.

V sobotu kolem deváté ranní odstartují soutěže hod klíňákem na cíl a nasazení kola na čas, následovat bude jízda zručnosti. Do oběda ještě stihneme ohodnotit automobily v jednotlivých kategoriích. Zároveň s tím bude probíhat měření hlasitosti výfuku, výběr nejstaršího vozidla srazu a výběr nejvzdálenějšího účastníka srazu.

Dovednostní soutěže, spanilá jízda, jízda zručnosti, měření hlasitosti nebo třeba výběr nejstaršího vozidla a nejvzdálenějšího účastníka. To jsou některé oblíbené disciplíny, které čekají na účastníky a návštěvníky tradičního srazu škodovek ve Vyskytné u Pelhřimova. Akci pořádáme o víkendu 24. až 26. září v místním kempu. Sejdeme se už po sedmé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.