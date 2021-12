Již před prvním adventním víkendem vyjely do ulic Brna speciálně nasvícené tramvaje. Vánoční retro tramvaj jezdí na okruhu centrem, PFková na běžných linkách.

Zdroj: Youtube

Vánoční retro tramvaj zdobí patnáct světelných rámů, na kterých střídavě blikají vánočními motivy. Rámy se sněhuláky, sněhovými vločkami nebo vánočními stromky pracovníci vozovny Medlánky na vůz instalovali a zapojovali deset dní. Zvláštní vánoční linka bude v provozu až do 23. prosince v pracovní dny od čtyř odpoledne do devíti hodin večer, o víkendech od jedenácti do devíti hodin. Na lince zaplatí cestující běžné jízdné.

Covidové vánoční trhy v Brně: jen na pár hodin. Někteří stánky ani neotevřeli

Tramvaj krouží v půlhodinovém intervalu na trase Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Nové sady – Šilingrovo náměstí – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Malinovského náměstí – Česká.

Netradiční předvánoční Brno: bez bujarého veselí, v centru září stromky a šalina