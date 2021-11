Loňská protipandemická opatření to neumožnila, a tak si obyvatelé Želiva zrealizovali společnými silami Želivský adventní kalendář. Oslovila jsem lidi i místní firmy a instituce, zda mají zájem se do projektu zapojit. Pak jsem vytvořila mapu obce se čtyřiadvaceti body - adventními okny.

První okno v kalendáři rozsvítil obecní úřad, následovala mateřská škola. A pak už jednotlivé domácnosti a firmy. Poslední štědrovečerní okénko bylo určeno želivskému klášteru. Po celém Želivě byla k vidění hezká vánoční výzdoba. A zároveň to byl i tip pro malé i velké obyvatele na adventní procházky.

Akce se líbila, tak se i letos v Želivě chystáme adventní kalendář uspořádat. Proběhne stejně jako loni. Přihlášení zájemci si připraví svou výzdobu s datem, ta se nafotí. Každý večer od 1. do 24. prosince pak zveřejníme fotografie s adventním oknem nebo výzdobou na webových a facebookových stránkách obce. Pokud to situace dovolí, rádi bychom k adventnímu kalendáři přidali i několik společných večerních procházek.

A kde se tento nápad vzal? Našla jsem inspiraci u švýcarských přátel z obce Kiesen. V partnerské obci tuto akci pořádají několik let a je velmi vydařená. Jsme moc rádi, že místní lidé mají chuť zapojit se do společných akcí a patří jim za to velké poděkování. Již teď se moc těšíme na letošní adventní čas.

Vlasta Dolejšová, místostarostka Želiva