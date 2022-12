Medailové pozice obsadili:

Anna Raisová - 2. místo lightcontact, ženy open

Marek Havel - 3. místo kreativní sebeobrana, muži +45 let

Tomáš Hložek - 2. místo kicklight, muži do 74 kg

Jaroslav Dvořák - 1. místo pointfighting, starší žáci do 57 kg, plus dostal ocenění za nejtechničtějšího zápasníka v pointfightingu!

Dominik Vaculín - 2. místo pointfighting, mladší žáci nad 150 cm

Ema Kališová - 2. místo stužkovaná, mladší žákyně do 125 cm

Amálie Kubincová - 2. místo stužkovaná, mladší žákyně do 130 cm

Ostatní soutěžící ve stužkované vypadli ve vyřazovacích bojích, ale na památku si odvezli účastnickou medaili z tohoto turnaje.

Gratulujeme a trenérům děkujeme za přípravu svých svěřenců. Výjezd byl podpořen z finančních rezerv města Pelhřimova.

Petr Vaculín

Wu-shu Pelhřimov