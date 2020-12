Tento rok byly aktivity nšeho rodinného centra Sovička v Pacově téměř zmrazeny kvůli situaci v ČR. Každý advent jsme prodávali cukroví na trhu, a protože se letos trhy nekonají, rozhodly jsme se, že potěšíme lidi, kteří si to zaslouží. Cukroví jsme proto darovali lékařům, sestřičkám, pečovatelkám v domovech seniorů, charitě a dalším pracovnicím a pracovníkům ve zdravotnických a sociálních službách.

Vánoční cukroví pracovníci Rodinného centra Sovička rozdali lékařům a sestřičkám | Foto: Deník / VLP Externista

Letošní rok je zřejmě pro všechny jiný. Žáci a studenti se učí přes počítač, řada lidí pracuje z domova. Divadla jsou zavřená, stejně tak na sportovní stadiony nesmí fanoušci. Naopak v permanentním zápřahu jsou zaměstnankyně i zaměstnanci nemocnic a všech dalších sociálních služeb. Rodinné centrum Sovička v Pacově pořádá ročně alespoň patnáct akcí. Letos jich mohla Sovička zorganizovat o dost méně. Za jednu z největších se dá považovat únorový karneval. Rodiče se mohou také scházet přímo v rodinném centru, kde si vyměňují zkušenosti nebo se účastní různých volnočasových programů. O Vánocích každoročně Sovička prodává na vánočních trzích cukroví. Jenže ani ty letos pochopitelně nebudou. Proto vznikla myšlenka upečené cukroví darovat všem, kteří si to zaslouží. Cukroví pekly maminky, babičky i děti. Společně ho rozdělily do krabiček, a dokonce přiložily i kuchařku s recepty a fotkami. Sovičky pak všem obdarovaným krabičky rozvezly a alespoň na chvíli je v této nelehké době potěšily. Ocenění by si samozřejmě zasloužili i jiní, ale obdarovat všechny nebylo možné. V Pacově tak dostali krabičky zaměstnanci a zaměstnankyně Domovu sociálních služeb Pacov a Farní charity. Mezi obdarovanými byla i radnice města Pacova, bez jejíž podpory by Sovička nemohla fungovat. Dostalo se i na další zařízení v okrese Pelhřimov. Cukroví zpříjemnilo aktuální situaci v Centru sociálních služeb Lukavec, Domově důchodců Proseč a samozřejmě v okresní nemocnici v Pelhřimově.