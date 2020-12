Pelhřimov se může chlubit neobvyklou vánoční aktrakcí. Centrum města obchází hlásný, který hraje na trubku známé vánoční melodie a koledy.

Vánoční atrakce: Pelhřimovem obchází hlásný | Foto: Michal

O atrakci se postaralo Protože jsme museli omezit kulturní program a zároveň vám chceme alespoň zprostředkovaně dopřát atmosféru Vánoc, rozhodli jsme se do ulic poslat hlásného, jehož trubka vnese do ticha ulic vánoční atmosféru. Hlásný je zástupce ZUŠ Pelhrimov Michal Bezstarosta. Bude chodit městem každou hodinu o Zlaté neděli. Na Masarykově náměstí bude zároveň od devítí do páté hodiny odpolední Vánoční trh. Zároveň budeme vysílat vstupy z nejkrásnějších interiérů našeho města na facebookové stránce Pelhřimák nebo více informací na www.kulturape.cz