„Pokud má ježek pod 600 gramů, zimu by s největší pravděpodobností nepřežil, a tak mu můžete pomoci a zavolat k nám na stanici. Pokud je ježek dostatečně vykrmený a není zraněný, můžete ho nechat venku, měl by si najít nový úkryt,“ vysvětluje Zbyšek Karafiát, ředitel Záchranné stanice Pavlov.

Svůj zimní úkryt ježek nejčastěji opustí, když mu ho vyplaví voda nebo ho například odhalí pes. Především mláďatům mohou v tomto období docházet tukové zásoby, což je také důvod k opuštění zimoviště. „Mláďata bez tukových zásob v přírodě zimu nepřežijí, proto pokud najdete ježka do 500 gramů a chcete mu pomoci, dejte ho do větší krabice do tepla, nabídněte mu vodu a kočičí nebo psí konzervu, případně vajíčko, syrové libové kuřecí maso, nebo moučné červy a následně volejte do Pavlova a my už si ježka vyzvedneme a postaráme se o něj,“ upřesňuje Petra Hulvová ze záchranné stanice.

Ježci ve stanici často přezimují

Po příchodu do stanice tady ježečky odbleší a odčerví a po krátkém pobytu v karanténě se přesunou do větších ubikací, kde jsou ubytováni přibližně po pěti. Tady bydlí a dostávají pravidelně třikrát denně různorodé krmení. „Když už jsou dostatečně vykrmení, přesouváme je do prostor pro zimování. Na jaře pak ježky vypouštíme do pečlivě vybraných lokalit - zpět do volné přírody,“ doplnila Petra Hulvová.

V zahradách Vysočiny se pravidelně objevují dva druhy ježků: ježek východní a častěji ježek západní. Ježci se čím dál častěji vyskytují ve městech především z toho důvodu, že intenzivní zemědělství ve volné krajině zapříčinilo silný nedostatek jejich potravy. Městské zahrádky jsou druhově rozmanitější a na většině z nich nedochází k tak intenzivní chemizaci. Situace v zemědělské krajině je z hlediska potravních zdrojů a možností úkrytů tak špatná, že se ježci stěhují do měst a vesnic i přes rizika s tím spojená. Ohrožuje je autodoprava, oplocení, všudypřítomní psi, granule proti slimákům, také často padají do bazénů nebo skruží.

Za letošní rok do půlky prosince přijala Záchranná stanice Pavlov na osmdesát ježků. Letos vůbec poprvé v historii fungování stanice přijali v Pavlově 1 000 živočichů za konkrétní rok. Tisícím zvířetem byl výr velký, kterého našel pán doma v kurníku v Mrzkovicích nedaleko Světlé nad Sázavou. Přes 50 % přijatých živočichů se úspěšně podaří vrátit do volné přírody.

Zbyšek Karafiát