Výstava absolventských prací žáků a studentů Výtvarného oboru ZUŠ, doplněna o výběr toho nejlepšího, co ve výtvarce vzniklo za poslední tři roky. Napříč věkovými kategoriemi (žáci od šesti do osmnácti let) a výtvarnými technikami. Plošná i prostorová tvorba bude zastoupena kresbami, malbami, grafikou a objekty z různých materiálů. Tematické celky poodkryjí průřez tvorbou, která vzniká v ateliérech výtvarného oboru. U absolventů se jedná o jejich závěrečné práce.