V pelhřimovském Muzeum rekordů a kuriozit se sešli zástupci České pohádkové akademie, Agentury Dobrý den, Klubu českých turistů, Českého rozhlasu a časopisu Všudybyl, který se věnuje cestovnímu ruchu, aby vyhodnotili už 24. ročník soutěže O nejhezčí Turistickou pohlednici, vizitku, deník a kalendářík.

V Pelhřimově vybrali nejhezčí pohlednice | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

Soutěž před léty vznikla jako jeden ze způsobů propojení nově zakládaných turistických informačních center. Každoroční vyhodnocení soutěže se doteď odehrávalo v lednu v Brně na veletrhu Regiontour, který je ale letos odložen na podzimní termín. Díky dlouholeté spolupráci pelhřimovské Agentury Dobrý den a České pohádkové akademie se pro tentokrát přestěhovalo do Pelhřimova. Nejvíc soutěžních pohlednic se vyhodnocovalo v roce 2014, přes čtyři sta dvacet. Letos bylo do soutěže přihlášeno sedmdesát krásných turistických pohlednic, přičemž minimálně třicet z nich by mohlo figurovat na prvním místě.