Ten sochu vytvořil na zápraží našeho domu z velkých pískovcových bloků během několika měsíců. Socha, vysoká asi tři metry, má hned několik významů.

Symbolizuje Rok vodnáře a její každý stupeň je jedno měsíční znamení v roce. Zároveň je to i morový nebo spíše koronavirový sloup symbolizující dnešní dobu. Ale také to mohou být takové schody do nebe, které jsem nechal postavit pro svou manželku Martinu. Zároveň se ale jedná, což je možná to hlavní, o první kamennou sochu tohoto umělce v Havlíčkově Brodě, která sice nestojí přímo ve veřejném prostoru, ale je z něj dobře viditelná.

VLADIMÍR MATĚJKA